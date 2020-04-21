У Ліверпулі спалах коронавірусу міг статися через матч Ліги чемпіонів

Матч відбувся 11 березня

Джерело - Liverpool Echo.

Однією з причин спалаху захворюваності на коронавірус у Великій Британії міг стати матч Ліги чемпіонів між Ліверпулем та іспанським Атлетико.

Про це заявила заступниця головного наукового радника британського уряду Анджели Маклін.

"Мені дуже сумно, що так багато людей в Ліверпулі захворіли і так багато померли. Думаю, що було б цікаво дізнатися, коли проведуть усі дослідження, який зв'язок між поширенням вірусу в Ліверпулі та Іспанії. Це цікава гіпотеза. У звичному житті похід на футбольний матч не несе ризику. Але в такій ситуації, звісно, не варто було ризикувати, коли багато людей збираються в одному місці в один час", - сказала Маклін.

Матч у Ліверпулі відвідали близько 3 тис. вболівальників з Іспанії, де сплеск захворюваності на коронавірус стався раніше, ніж у Великій Британії.

Наразі від коронавірусу в Ліверпулі померли 246 людей.

Раніше, в АПЛ не розглядають варіант відміни сезону.