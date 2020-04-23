Уткін назвав улюблених українських футболістів

Український футболіст Олександр Зінченко є дуже приємним хлопцем, який періодично листується у мережі Instagram з відомим коментатором Василем Уткіним.

Про це заявив російський коментатор.

"Улюблена українська команда? У мене взагалі улюблених команд немає, навіть російських.

Улюблений український футболіст? Павло Яковенко... Василь Рац. Раніше дітей дуже рідко називали ім'ям Василь, Василів було мало і, звичайно, я симпатизував тезці. Звичайно ж - Андрій Шевченко, звичайно ж - Андрій Гусін, звичайно ж - Олександр Зінченко.

Зінченко - дуже приємний хлопець, ми періодично листуємося в мережі Instagram. Я дуже хочу, щоб у нього все в кар'єрі вийшло. По-моєму, дивовижно позитивний хлопець", - зазначив Уткін.