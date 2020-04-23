Європейський форум відбудеться з 6 по 31 липня 2022-го року

Джерело - Еспресо.

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок, який запланований на літо 2021-го, відкладений на 2022-й рік.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Європейський форум відбудеться з 6 по 31 липня 2022-го року. Турнір відбудеться в Англії. УЄФА має намір використовувати ті ж міста, як планувалось раніше.

Чоловічий чемпіонат Європи та Олімпійські ігри в Токіо, які мали відбутись у цьому році, раніше також були перенесені на рік вперед.

Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.