Джерело - sportarena.com.
Керівництво ПСЖ назвало продовження контракту з Кіліаном Мбаппе пріоритетною метою клубу.
Про це повідомляє ESPN.
Спортивний директор парижан Леонардо має намір детально обговорити з форвардом деталі нової угоди після відновлення футбольного сезону.
Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до 2022 року, а до початку пандемії коронавірусу Кіліан не поспішав давати прогнози щодо свого майбутнього.
У поточному сезоні 21-річний нападник забив 30 м'ячів і віддав 17 результативних передач в 33 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.
Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.