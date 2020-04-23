Кіліано Мбаппе може продовжити кар'єру у ПСЖ

Керівництво ПСЖ назвало продовження контракту з Кіліаном Мбаппе пріоритетною метою клубу.

Про це повідомляє ESPN.

Спортивний директор парижан Леонардо має намір детально обговорити з форвардом деталі нової угоди після відновлення футбольного сезону.

Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до 2022 року, а до початку пандемії коронавірусу Кіліан не поспішав давати прогнози щодо свого майбутнього.

У поточному сезоні 21-річний нападник забив 30 м'ячів і віддав 17 результативних передач в 33 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.