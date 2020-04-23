Форвард Динамо Владислава Супрягу, який в поточному сезоні захищає кольори Дніпра-1 на правах оренди, може вирости у хорошого нападника.

Про це розповів колишній тренер Оболоні Сергій Ковалець.

"Цьому форварду потрібен простір, а проти Динамо суперники в основному закриваються, вільні зони знайти непросто. Владислав — молодий кмітливий хлопець, і у нього є всі задатки, щоб розвиватися, тим більше виступаючи зараз в команді Прем'єр-ліги. Не знаю, як найближчим часом, але в майбутньому Супряга може вирости в хорошого нападника", - відзначив Ковалець.