Лука Модрич влітку може змінити клуб

Реал вирішив виставити на трансфер володаря Золотого м'яча-2018 хорвата Луку Модрича.

Про це повідомляє Sport.es.

Реал готовий розлучитися з Лукою Модричем, який програє конкуренцію у півзахисті Федеріко Вальверде. У гравця залишився один рік контракту і мадридський клуб не проти виставити його на трансфер, щоб заробити.

У поточному сезоні Модрич зіграв 30 матчів, забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Модрич хоче покинути Реал.

Нагадаємо, Мане може перейти у Реал через конфлікт з Клоппом.