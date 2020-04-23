Джерело - espreso.tv.
Реал вирішив виставити на трансфер володаря Золотого м'яча-2018 хорвата Луку Модрича.
Про це повідомляє Sport.es.
Реал готовий розлучитися з Лукою Модричем, який програє конкуренцію у півзахисті Федеріко Вальверде. У гравця залишився один рік контракту і мадридський клуб не проти виставити його на трансфер, щоб заробити.
У поточному сезоні Модрич зіграв 30 матчів, забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Модрич хоче покинути Реал.
Нагадаємо, Мане може перейти у Реал через конфлікт з Клоппом.