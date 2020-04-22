Мане може перейти у Реал через конфлікт з Клоппом

Джерело - espreso.tv.
Сенегальський форвард Ліверпуля Садіо Мане може влітку перейти в Реал.
Про це повідомляє France Football.
Мане хоче попрацювати під керівництвом головного тренера Реала Зінедіна Зідана. Француз теж зацікавлений у співпраці з форвардом, у якого зіпсувалися стосунки з Юргеном Клоппом наприкінці минулого року.
Мане був обурений рішенням німецького тренера публічно підтримати нідерландського захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка в боротьбі за Золотий м'яч-2019. Сенегалець тоді посів четверте місце в голосуванні.
Також Мане розглядає можливість трансферу в ПСЖ.
Нагадаємо, Каріус розірвав контракт з Бешикташем.