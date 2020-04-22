Мане може перейти у Реал через конфлікт з Клоппом

Садіо Мане влітку може змінити клуб

Сенегальський форвард Ліверпуля Садіо Мане може влітку перейти в Реал.

Про це повідомляє France Football.

Мане хоче попрацювати під керівництвом головного тренера Реала Зінедіна Зідана. Француз теж зацікавлений у співпраці з форвардом, у якого зіпсувалися стосунки з Юргеном Клоппом наприкінці минулого року.

Мане був обурений рішенням німецького тренера публічно підтримати нідерландського захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка в боротьбі за Золотий м'яч-2019. Сенегалець тоді посів четверте місце в голосуванні.

Також Мане розглядає можливість трансферу в ПСЖ.

Нагадаємо, Каріус розірвав контракт з Бешикташем.