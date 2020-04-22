Партнер АПЛ просить заблокувати продаж Ньюкасла

Проти угоди також виступають правозахисники

Медіакомпанія beIN Sport просить АПЛ заблокувати операцію з продажу Ньюкасла компанії PCP Capital Partners.

Про це повідомляє Sportarena.

Компанія PCP Capital Partners контролюється Фондом Саудівської Аравії, яким керує наслідний принц королівства Мохаммед бін Салман. Катарська медіакомпанія звинувачує саудівську владу в створенні мережі піратських телетрансляцій, що крадуть контент у beIN Sport.

Також проти угоди протестує організація Amnesty International. Правозахисники вказують на численні порушення прав людини в Саудівській Аравії. Організація вважає, що керівництво СА має намір використовувати англійський клуб для підняття престижу держави на тлі звинувачень у репресіях. Зокрема, в Amnesty International вважають принца Мохаммеда винним в смерті журналіста Джамала Хашоґджі.

Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл.