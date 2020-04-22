В Україні продовжили карантин

В Україні до 11 травня продовжили дію карантинних обмежень у зв'язку з поширенням COVID-19.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в уряду є чіткий план виходу з карантину, він складається з 5 етапів.

"У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день "К", тобто, день кінця карантину. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідемічної ситуації. За нашими прогнозами, цей день мав би настати 11 травня. Тому сьогодні будемо продовжувати карантин до цієї дати", - пояснив Шмигаль.