Поворознюк: Рафаїлов - психічно хвора людина

Президент Інгульця Олександр Поворознюк отримав номера Папа на автомобіль як подяка від людей.

Про це заявив сам президент клубу.

"Щодо Рафаїлова? Мене батьки вчили з повагою відноситися до похилих людей. А тут ще людина хвора й психічно. Я не ображаюся. Він говорив про номера Папа. Я до них ставлюся з повагою і ними горджуся. Їх мені подарували люди як подяка за те, що я взяв підприємство-банкрут і за 5 років вивів його до ТОП-100", - зазначив Поворознюк.