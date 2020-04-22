 Поворознюк: Рафаїлов - психічно хвора людина | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк: Рафаїлов - психічно хвора людина

Сьогодні 19:25 1007 0
Президент клубу висловив думку про Рафаїлова
Поворознюк: Рафаїлов - психічно хвора людина
#Поворознюк, #Рафаїлов

Джерело - Бомбардир.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк отримав номера Папа на автомобіль як подяка від людей.

Про це заявив сам президент клубу.

"Щодо Рафаїлова? Мене батьки вчили з повагою відноситися до похилих людей. А тут ще людина хвора й психічно. Я не ображаюся. Він говорив про номера Папа. Я до них ставлюся з повагою і ними горджуся. Їх мені подарували люди як подяка за те, що я взяв підприємство-банкрут і за 5 років вивів його до ТОП-100", - зазначив Поворознюк.

Раніше, короткий шлях до психічних розладів - Інгулець жорстко відповів Рафаїлову.

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