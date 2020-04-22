Поворознюк: Рафаїлов - психічно хвора людина

Джерело - Бомбардир.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк отримав номера Папа на автомобіль як подяка від людей.
Про це заявив сам президент клубу.
"Щодо Рафаїлова? Мене батьки вчили з повагою відноситися до похилих людей. А тут ще людина хвора й психічно. Я не ображаюся. Він говорив про номера Папа. Я до них ставлюся з повагою і ними горджуся. Їх мені подарували люди як подяка за те, що я взяв підприємство-банкрут і за 5 років вивів його до ТОП-100", - зазначив Поворознюк.
Раніше, короткий шлях до психічних розладів - Інгулець жорстко відповів Рафаїлову.