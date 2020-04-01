 Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Президент Асоціації аматорського футболу України загинув у ДТП
Вчора 21:05 1222
Блохін погодився очолити ФК Київ
Сьогодні 14:24 1891 2
Ващук назвав вартість Динамо
Сьогодні 12:32 1699
Ломаченко отримав погрозу від Хейні
Сьогодні 12:18 1721
Сталлоне зніме кіно про братів Кличків
Сьогодні 11:49 425
Чемпіонський бій Постола знову перенесли
Вчора 23:07 1571
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 21:25 13065 2
Відбудеться перший онлайн-батл Без ключок на Youtube-каналі УХЛ
Вчора 20:11 1538
Названо найкращого спортсмена України у березні
Вчора 16:55 495
Український боксер заразився гепатитом під час бою з росіянином
Вчора 14:39 3602
Блоги
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Valeriy Ruchka
Вчора 19:02 477
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців Valeriy Ruchka
Вчора 18:14 497
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання Valeriy Ruchka
Вчора 10:08 1203
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком Valeriy Ruchka
30.03.2020 20:37 1300
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру Valeriy Ruchka
30.03.2020 18:53 522
Володимир Кличко запустив новий челендж
Володимир Кличко запустив новий челендж Андрій Твердохліб
29.03.2020 11:53 660
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки
Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки Valeriy Ruchka
29.03.2020 10:03 743
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч
16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч Андрій Твердохліб
28.03.2020 17:55 947
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09
Золота колекція. Спартак Москва - Динамо Київ. Ліга чемпіонів 2008/09 Андрій Твердохліб
28.03.2020 15:28 877
Найкращі шайби плей-оф Української хокейної ліги
Найкращі шайби плей-оф Української хокейної ліги Андрій Твердохліб
28.03.2020 13:32 395
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 RunNews Як заробити на бігу: призові, які виплачують на світових марафонах 34
15:55 Шахи Сестри Музичук залишились у топ-10 рейтингу ФІДЕ 47
15:44 ММА Нурмагомедову дозволили вилетіти на бій у США 225
15:25 Бокс Головкін програв Дерев'янченку - Атлас 808
15:15 Волейбол Провідний український волейболіст переходить у російський клуб 348
14:57 Футбол Соболь суттєво додав у ціні 815
14:44 Футбол Кендзьора взимку міг покинути Динамо 442
14:32 Футбол Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу 570
14:24 Футбол Блохін погодився очолити ФК Київ 1891 2
14:14 Баскетбол Гравці Лос-Анджелес Лейкерс здолали коронавірус 418
13:55 Футбол Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА 1276
13:44 Футбол Кендзьора: Мені шкода Тайсона 1054
13:31 Бокс Джошуа втратив близького друга від коронавірусу 987
13:14 Баскетбол НБА може завершити сезон в одному місті 623
12:56 Хокей НХЛ продовжила карантин 724
12:48 Футбол Ібрагімович влітку покине Мілан 795
12:32 Футбол Ващук назвав вартість Динамо 1699
12:27 Блог Усик із Шарієм вирішили допомогти жителям ДНР/ЛНР 866 4
12:18 Бокс Ломаченко отримав погрозу від Хейні 1721
11:53 Футбол Худжамов розірвав контракт з Маріуполем 1127
11:49 Бокс Сталлоне зніме кіно про братів Кличків 425
11:44 Футбол Роналду може перейти у ПСЖ або Манчестер Юнайтед 899
11:30 Бокс Я через багато пройшов, але ніколи не бачив подібних речей - Арум про складність ізоляції із дружиною 344
11:16 Біатлон У новому сезоні в біатлон може повернутися класичний лижний хід 979
10:58 Футбол УЄФА покарало Бенфіку за пізній старт матчу з Шахтарем 2145

Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу

Сьогодні 14:32 570 0
Аркадіуш Мілік може покинути Наполі
Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу
#Мілік, #Наполі, #Мілан

Джерело - football24.ua.

Мілан планує підписати Аркадіуша Міліка з Наполі на заміну Ібрагімовічу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Причиною цього рішення може стати бажання Златана завершити кар'єру, яке підсилилось через пандемію коронавірусу. Наполі може погодитись на трансфер, адже контракт Міліка завершується у 2021 році, і поляк не бажає його продовжувати.

У поточному сезоні Мілік забив 12 голів у 22 матчах за Наполі.

Нагадаємо, Мілік влітку може покинути Наполі.

Також, Атлетіко готує обмін нападниками з Наполі.

Коментарі ()