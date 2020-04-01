Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу

Аркадіуш Мілік може покинути Наполі

Мілан планує підписати Аркадіуша Міліка з Наполі на заміну Ібрагімовічу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Причиною цього рішення може стати бажання Златана завершити кар'єру, яке підсилилось через пандемію коронавірусу. Наполі може погодитись на трансфер, адже контракт Міліка завершується у 2021 році, і поляк не бажає його продовжувати.

У поточному сезоні Мілік забив 12 голів у 22 матчах за Наполі.

Нагадаємо, Мілік влітку може покинути Наполі.

Також, Атлетіко готує обмін нападниками з Наполі.