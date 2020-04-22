Динамо Загреб оголосило про призначення головного тренера

Колишній головний тренер львівських Карпат Ігор Йовичевич очолив загребське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

На цій посаді 46-річний хорват замінить Ненада Беліцу, якого Динамо нещодавно звільнило.

Йовичевич з 2017 року працює у хорватському клубі, він очолював юніорські та молодіжні команди.

Відзначимо, що у Карпатах хорватський спеціаліст працював з літа 2014 року по кінець 2015-го.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич готовий розглянути пропозиції з України.