Джерело - football24.ua.
Колишній головний тренер львівських Карпат Ігор Йовичевич очолив загребське Динамо.
Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.
На цій посаді 46-річний хорват замінить Ненада Беліцу, якого Динамо нещодавно звільнило.
Йовичевич з 2017 року працює у хорватському клубі, він очолював юніорські та молодіжні команди.
Відзначимо, що у Карпатах хорватський спеціаліст працював з літа 2014 року по кінець 2015-го.
Раніше повідомлялося, що Йовичевич готовий розглянути пропозиції з України.