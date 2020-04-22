В УЄФА спростували рекомендації ВООЗ щодо відміни турнірів

В УЄФА прокоментували інформацію про рекомендації скасування турнірів до 2021 року

В УЄФА не отримували від Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендацій про скасування міжнародних турнірів до кінця 2021 року

Про це повідомляє The Independent.

Представник УЄФА повідомив, що подібних прохань не надходило. Також спростували інформацію про подібні рекомендації у ВООЗ.

"Це неправда. ВООЗ ніколи не давала рекомендацій про скасування футбольних турнірів до кінця 2021 року", - заявили у ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала УЄФА відмінити турніри до 2021 року.