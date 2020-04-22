Ренн хоче отримати за свого лідера 60 млн євро

Ренн визначився з ціною на Едуарду Камавінга

Півзахисник Ренна Едуарду Камавінга може змінити команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

Французький клуб хоче виручити за свого гравця близько 60 млн євро. Керівництво клубу вважає, що така сума є адекватною для талановитого молодого хавбека.

Камавінга є вихованцем Ренна, дебютувавши в першій команді у квітні минулого року. У поточному сезоні 17-річний гравець провів 36 поєдинків, відзначившись одним голом і двома ассистами.

Нагадаємо, визначився найкращий молодий футболіст Європи.