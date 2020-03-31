 Визначився найкращий молодий футболіст Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився найкращий молодий футболіст Європи

Вчора 22:07 893 0
Найкращим гравцем став Родріґо Ґоес
Визначився найкращий молодий футболіст Європи
#Реал

Джерело - Главком.

Бразильський нападник мадридського Реала Родріґо Ґоес визнаний найкращим молодим гравцем Європи.

Про це повідомляє Goal.

У нинішньому сезоні Родріґо провів 21 матч, забив дев'ять голів і віддав дві результативні передачі.

Друге місце посів форвард Барселони Ансу Фаті. Третє - форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Ґрінвуд.

Топ-10 найкращих молодих гравців Європи за версією Goal:

1. Родріґо Ґоес (Бразилія, Реал)

2. Ансу Фаті (Іспанія, Барселона)

3. Мейсон Ґрінвуд (Англія, Манчестер Юнайтед)

4. Рейнієр (Бразилія, Реал)

5. Едуардо Камавінґа (Франція, Ренн)

6. Ґабріел Мартінеллі (Бразилія, Арсенал)

7. Лі Кан-Ін (Корея, Валенсія)

8. Могаммед Ігаттарен (Нідерланди, ПСВ)

9. Такефуса Кубо (Японія, Реал)

10. Раян Ґравенберх (Нідерланди, Аякс) 

Раніше повідомлялося про те, що Реал готовий заплатити за Погба 100 мільйонів євро. Також інтерес до французького хавбека проявляє Ювентус.

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