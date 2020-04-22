 Каріус розірвав контракт з Бешикташем | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
УЄФА готує сенсаційний план: Динамо буде у Лізі чемпіонів, Зоря - у Лізі Європи
Вчора 19:40 13925
Карпати висунули Смалійчука на пост президента УПЛ
Сьогодні 10:26 198
Непереможний американський боксер вибачився за расистську образу Ломаченка
Вчора 19:55 3346
Маліновський може перейти до клубу АПЛ
Вчора 17:11 1432
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
Вчора 14:24 1633
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Вчора 14:15 3631 1
Легенда Дніпра працював в Німеччині кур’єром та будівельником
Вчора 13:01 2613
Турнір Лобановського перенесли на 2021 рік
Вчора 11:57 655
В УПЛ назвали кандидатів на пост президента ліги
Вчора 11:31 945
У Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат
Вчора 10:14 2066
Блоги
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно Valeriy Ruchka
Вчора 20:22 531
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
Вчора 19:11 513
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
Вчора 14:24 1632
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
Вчора 14:15 3625 1
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
Вчора 11:56 550
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
19.04.2020 13:30 486 1
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського Valeriy Ruchka
19.04.2020 12:23 4277
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
19.04.2020 12:14 1353
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30! Valeriy Ruchka
19.04.2020 11:48 1272
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
19.04.2020 08:55 1001 1
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:45 3214
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:32 4222 2
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон Андрій Твердохліб
18.04.2020 18:11 5879
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2020 16:16 1329
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів Андрій Твердохліб
18.04.2020 15:52 3131 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:46 Футбол Гравці Ла-Ліги виступили проти догравання чемпіонату у закритих таборах 104
10:26 Футбол Карпати висунули Смалійчука на пост президента УПЛ 198
10:15 Інше Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 22 квітня 22461
10:13 Футбол Чемпіонат Польщі відновиться 30 травня 456
09:49 Футбол Фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл 693
09:32 Бокс Гірн хоче створити бійцівський табір з ізоляцією і тестуванням 566
09:16 Футбол Кендзьора назвав найкращих гравців Динамо 626
09:00 Футбол ВООЗ рекомендувала УЄФА відмінити турніри до 2021 року 616
08:47 Футбол Неймару доведеться пожертвувати 30 млн євро заради повернення у Барселону 937
08:30 Футбол Каріус розірвав контракт з Бешикташем 857
08:13 Футбол Фомін: При Зеленському стало навіть гірше 1665
21 Квітня 2020
23:54 Футбол Президент Руху презентував академію клубу 1608
23:39 Футбол Бурда: Повністю відновився від травми, але не вистачає ігрового тонусу 1342
23:25 Бокс Бій Ф'юрі - Вайлдер без уболівальників не відбудеться 1345
23:10 Футбол Каштру: Багато клубів по всьому світу припинять існування 1436
22:55 Бокс Помер дворазовий чемпіон СРСР 1449
22:41 Футбол Тренер Інгульця: Ми розуміли, що сільська місцевість могла злякати Бартуловича і Шуста 1694
22:25 Футбол У Нідерландах чемпіонат по футболу поновлений не буде 1495
22:10 Футбол Реал хоче дограти сезон на крихітному стадіоні 1358
21:55 Бокс Портер: Ломаченко переможе Лопеса 2130
21:40 Футбол Лукаку: 23 футболісти Інтера хворіли, але їм не робили тести на коронавірус 1379
21:25 Бокс Ковальов - про коронавірус: Зрозуміло, що це замут верхівок 1229
21:10 Футбол Бурда назвав трьох найсильніших футболістів 1612
20:55 Хокей У білоруському клубі 23 гравці захворіли на коронавірус 1395
20:40 Футбол Пятов: Завжди буду підтримувати Ракіцького 1787

Каріус розірвав контракт з Бешикташем

Сьогодні 08:30 857 0
Лоріс Каріус повернеться у Ліверпуль
Каріус розірвав контракт з Бешикташем
#Каріус, #Ліверпуль

Джерело - football.ua.

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус, який виступав на правах оренди за Бешикташ, покинув турецьку команду.

Про це повідомляє Fanatik.

Каріус, поскаржився на те, що Бешикташ заборгував йому 1,6 мільйона євро, погодився не звертатися до ФІФА і, отримавши 470 тисяч євро, розпрощався з "чорними орлами".

Відзначимо, що контракт Каріус з Ліверпулем розрахований до 30 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що керівництво Бешикташа намір домовитися з Ліверпулем про нову орендну угоду з німецької голкіперу.

Коментарі ()