Лоріс Каріус повернеться у Ліверпуль

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус, який виступав на правах оренди за Бешикташ, покинув турецьку команду.

Про це повідомляє Fanatik.

Каріус, поскаржився на те, що Бешикташ заборгував йому 1,6 мільйона євро, погодився не звертатися до ФІФА і, отримавши 470 тисяч євро, розпрощався з "чорними орлами".

Відзначимо, що контракт Каріус з Ліверпулем розрахований до 30 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що керівництво Бешикташа намір домовитися з Ліверпулем про нову орендну угоду з німецької голкіперу.