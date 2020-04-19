Аравійський принц готовий купити Ньюкасл і запросити ТОП-тренера

Бенітес може повернутися до Ньюкасла

Принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман готовий викупити Ньюкасл за 400 мільйонів євро.

Про це повідомляє Daily Mail.

Рафаель Бенітес покинув команду минулого літа через те, що власник Ньюкасла Майкл Ешлі намагався продати клуб, адже іспанець не отримував бажаних гарантій щодо трансферного бюджету.

Тепер Рафа може повернутися. Ще один фаворит на посаду - Массіміліано Аллегрі. Також в списку потенційних кандидатів знаходяться Маурісіо Почеттіно, Роберто Мартінес і навіть Стівен Джеррард. Букмекери вже почали приймати ставки на того чи іншого фахівця.

Стан сім'ї нового власника сорок оцінюється майже в 1,5 трильйони євро. Ешлі володіє клубом 13 років - фанати кілька разів протестували проти Майкла.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл масово звільняє працівників.