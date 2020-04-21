Козловський назвав найкращого арбітра УПЛ

Найсильнішим арбітром української Прем’єр-ліги є львів’янин Юрій Можаровський.

Про це розповів президент Руху Григорій Козловський.

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"Найсильнішим арбітром УПЛ на сьогодні я вважаю Юрія Можаровського. Не тому, що він львів'янин, а тому що він дійсно найсильніший. Він же не просто так був три рази поспіль найкращим суддею", – сказав Козловський.