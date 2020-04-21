 Голкіпер збірної України: Завжди буду підтримувати Ракіцького | Футбол | Champion.com.ua
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Пятов: Завжди буду підтримувати Ракіцького

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Голкіпер висловив підтримку гравцю Зеніту
Пятов: Завжди буду підтримувати Ракіцького
#Пятов, #Ракіцький

Джерело - footballhub.com.ua.

Голкіпер Шахтаря Андрій П’ятов завжди буде підтримувати захисника Зеніту Ярослава Ракіцького.

Про це заявив сам гравець гірників.

"Я вважаю, що Шахтар сильніший за Зеніт, але це моя думка. Але це його [Ракіцького] вибір, він так вирішив.

Не мені його судити, я його завжди буду підтримувати. Скільки бруду на нього вилилося", - заявив Пятов.

Раніше, Пятов зізнався, що ніколи не отримував пропозицій від закордонних клубів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря.

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