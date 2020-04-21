Голкіпер Шахтаря Андрій П’ятов завжди буде підтримувати захисника Зеніту Ярослава Ракіцького.

Про це заявив сам гравець гірників.

"Я вважаю, що Шахтар сильніший за Зеніт, але це моя думка. Але це його [Ракіцького] вибір, він так вирішив.

Не мені його судити, я його завжди буду підтримувати. Скільки бруду на нього вилилося", - заявив Пятов.