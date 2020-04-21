Став відомий бюджет семи клубів Першої ліги

У Першій лізі найбільший бюджет у Волині

Сім клубів Першої ліги проходять процес атестації для участі в УПЛ в сезоні 2020/2021.

Про це повідомляє matchday.ua.

Згідно з регламентом УАФ по атестації клубів всі претенденти повинні були до 15-го квітня 2020 го року опублікувати у вільному доступі на офіційних сайтах клубів звіт про фінансову діяльність за 2019 й рік, перевірений незалежним аудитором.

Серед 16 клубів Першої ліги цю умову виконали сім клубів: Рух, Волинь, Минай, Інгулець, Оболонь Бровар, Металіст 1925 і Чорноморець.

Бюджети клубів за 2019 рік (млн.грн.):

Волинь - 60,3 (чистий збиток - 7,03)

Чорноморець - 37,62

Оболонь Бровар - 30,08 (-12,52)

Металіст 1925 - 18,2 (прибуток +11 тис.)

Минай - 6,55 (-0,65)

Інгулець - 5,22 (0)

Рух - 4,70 (-4,7)

Раніше, Інгулець може грати матчі УПЛ у Кропивницькому.