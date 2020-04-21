Лукаку: 23 футболісти Інтера хворіли, але їм не робили тести на коронавірус

Взимку майже вся команда міланського Інтера перехворіла на щось дивне, схоже на коронавірус.

Про це заявив нападник Ромелу Лукаку.

"У нас були вихідні в грудні. Повертаємося в клуб, і я присягаюся - 23 з 25 гравців були хворими. Я не жартую. Ми грали проти Кальярі. Через 25 хвилин після початку зустрічі один з наших захисників мусив покинути поле, бо ледь не знепритомнів.

Всі кашляли, в усіх була температура. Під час розминки я почувався некомфортно - було дуже гаряче. А в мене високої температури не було роками. Ми не здавали тестів на COVID-19, тому ніколи не дізнаємося, що це було насправді", - зазначив Лукаку.