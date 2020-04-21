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Лукаку: 23 футболісти Інтера хворіли, але їм не робили тести на коронавірус

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Бельгієць розповів про хворобу футболістів
Лукаку: 23 футболісти Інтера хворіли, але їм не робили тести на коронавірус
#Лукаку, #Інтер

Джерело - Football Italia.

Взимку майже вся команда міланського Інтера перехворіла на щось дивне, схоже на коронавірус.

Про це заявив нападник Ромелу Лукаку.

"У нас були вихідні в грудні. Повертаємося в клуб, і я присягаюся - 23 з 25 гравців були хворими. Я не жартую. Ми грали проти Кальярі. Через 25 хвилин після початку зустрічі один з наших захисників мусив покинути поле, бо ледь не знепритомнів.

Всі кашляли, в усіх була температура. Під час розминки я почувався некомфортно - було дуже гаряче. А в мене високої температури не було роками. Ми не здавали тестів на COVID-19, тому ніколи не дізнаємося, що це було насправді", - зазначив Лукаку.

Нагадаємо, Інтер визначився із заміною Мартінеса.

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