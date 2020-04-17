Інтер визначився із заміною Мартінеса

Тімо Вернер може влітку перейти у Інтер

Стало відомо, кого Інтер хоче придбати в разі, якщо нападник Лаутаро Мартінес покине клуб.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер розглядає ряд кандидатів на випадок відходу Лаутаро з команди, це - Тімо Вернер (РБ Лейпциг), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед), Лука Йович (Реал), Віктор Осімхен (Лілль), П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал).

Відзначається, що Вернер є пріоритетним трансфером. У клубі вважають, що він дуже схожий на Лаутаро, також бачать в ньому великий потенціал.

Раніше повідомлялося, що Інтер хоче обміняти Мартінеса на Грізманна.