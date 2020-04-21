Джерело - Чемпіон.
Провали Тамаша Кадара в захисті давали не раз про себе знати.
Про це розповів захисник Динамо Денис Попов.
"Йому 30, і тому у нього є досвід, він пройшов велику частину своєї футбольної кар'єри.
Важливо: Кадар - найкращий в УПЛ за відсотком виграних верхових єдиноборств
Так, він добре грає з м'ячем, відчуває його, віддає передачі. Все це здорово, але у нього теж є і слабкі сторони, які давали про себе знати вже не раз. Не знаю, дай Бог, все буде добре, і наш захист буде дуже надійною ", - розповів Попов.
Нагадаємо, Кадара не пустили в Китай.