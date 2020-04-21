Провали Тамаша Кадара в захисті давали не раз про себе знати.

Про це розповів захисник Динамо Денис Попов.

Важливо: Кадар - найкращий в УПЛ за відсотком виграних верхових єдиноборств

Так, він добре грає з м'ячем, відчуває його, віддає передачі. Все це здорово, але у нього теж є і слабкі сторони, які давали про себе знати вже не раз. Не знаю, дай Бог, все буде добре, і наш захист буде дуже надійною ", - розповів Попов.