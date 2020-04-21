Джерело - metalist1925.com.
Металіст-1925 має всю інфраструктуру необхідну для української Прем'єр-ліги.
Про це розповів головний тренер харківського клубу Андрій Демченко.
"Металіст-1925 має всю інфраструктуру для вищої ліги. Командам УПЛ буде комфортно грати з нами. Харків - футбольне місто, де проводяться матчі найвищого рівня.
Що стосується фінансової складової, то, звичайно, якщо команда виходить в УПЛ, витрати на її функціонування стають набагато більше. Думаю, що керівникам клубу буде легше шукати потенційних спонсорів, якщо команда буде в УПЛ.
Упевнений, що нам необхідно виходити у вищу лігу", - сказав Демченко.
Нагадаємо, на стадіоні Металіст можуть розгорнути шпиталь.