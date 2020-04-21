Металіст-1925 має всю інфраструктуру необхідну для української Прем'єр-ліги.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Андрій Демченко.

"Металіст-1925 має всю інфраструктуру для вищої ліги. Командам УПЛ буде комфортно грати з нами. Харків - футбольне місто, де проводяться матчі найвищого рівня.

Що стосується фінансової складової, то, звичайно, якщо команда виходить в УПЛ, витрати на її функціонування стають набагато більше. Думаю, що керівникам клубу буде легше шукати потенційних спонсорів, якщо команда буде в УПЛ.

Упевнений, що нам необхідно виходити у вищу лігу", - сказав Демченко.