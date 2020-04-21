Арсенал на рік зменшив зарплату гравцям

Арсенал змушений був скоротити заробітну плату футболістам у зв'язку з пандемією коронавірусу

Арсенал оголосив про зниження річних зарплат на 12,5% у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

"Каноніри" домовилися про скорочення окладів з гравцями, головним тренером Мікелем Артетою та його тренерським штабом. Заходи наберуть чинності у квітні.

У випадку коли Арсенал досягне певних спортивних результатів на полі, то клуб виплатить своїм співробітникам узгоджені суми.

Нагадаємо, Обамеянг хоче покинути Арсенал через інтерес Реала та Манчестер Юнайтед.