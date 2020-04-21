Моурінью може очолити збірну Португалії

Головний тренер англійського Тоттенгема Жозе Моурінью може стати головним тренером збірної Португалії.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Поїхав з Португалії в 2004 році, і до сих пір не повертався. Знаю, що багато хто чекає, що я одного разу очолю збірну Португалії.

Поки точної відповіді дати не можу, але чому б і ні? Мені 57 років, для тренера я ще молодий. Я на вершині вже багато років, і знаєте, поки не втомився.

Зараз переживаю непростий період, і втомився сидіти вдома через коронавірус", - розповів Моурінью.