На посаду президента УПЛ зареєструвався лише один кандидат

Шевченко є єдиним кандидатом

Джерело - Чемпіон.

Олександр Шевченко став єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом на посаду президента української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Кандидатуру Шевченка висунули Десна і Львів.

Термін прийняття заявок для участі в майбутніх виборах закінчився ще в п'ятницю, але він може бути продовжений, якщо самі вибори будуть перенесені.

Перенесення виборів нового керівника УПЛ відбудеться в тому випадку, якщо в Україні буде продовжено карантин (поточний термін надзвичайної ситуації розрахований до 24 квітня).

О.Шевченко - єдиний офіційно зареєстрований кандидат у президенти УПЛ. Його висунули Десна та Львів. Термін прийняття заявок закінчився у п‘ятницю, але можливо буде пролонгований. Це якщо перенесуть самі вибори. А провести їх 27 квітня ймовірно не дозволить подовження карантину. — Igor Burbas (@iburbas) April 20, 2020

Раніше, Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ.