У львівському клубі Рух прийняли рішення урізати зарплату футболістів на час карантину.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Будуть урізати зарплату. Ми прийняли таке рішення. Чи не для всіх, хто в оренді - тим залишили. Але між собою поговорили, прийняли таке рішення. Футболісти розуміють, що у них одна-друга відпустка, це вже незаплановану відпустка.

Розумію, що є певні клуби, не буду казати які, де всі дякують за зарплату. Але якщо зарплата у тебе 20-30 тисяч гривень - це одна історія. А зарплати у нас - це зовсім інша історія. У нас все в порядку, футболісти щасливі, ворогів немає, рухаємося далі.

В умовах нашої країни питання про бюджет клубу провокаційний. Бюджет в декларації, яку подає футбольний клуб. На цьому крапка. У нас нормальний бюджет на рівні деяких клубів УПЛ. А умови кращі, ніж у багатьох клубах вищої ліги.

Ми не бідні, а багаті чи - я не вважаю гроші інших", - сказав Козловський.