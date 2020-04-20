Легенда Ювентуса Джанлуїджі Буффон міг перейти до донецького Шахтаря.

Колишній наставник гірників Мірча Луческу.

"Так, це правда. Я прилітав до Італії, щоб переговорити з його агентом. У нас тоді були складності з позицією воротаря, через це ми придивлялися до Буффону. Нам здавалося, що він підійде нам.

Ми тоді нікого не боялися, грали нарівні з топ-командами Європи. Я все ставився до Джіджі з повагою. У нас не вийшло придбати його, адже він хотів виграти Лігу чемпіонів разом з Ювентусом.

Через 7 років він все ще показує відмінний рівень. Я думаю, він міг би виступати до 45 років", - заявив Луческу.