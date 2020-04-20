Триває протистояння Козловського і Макарова

Президент Руху Григорій Козловський в прямому ефірі Вацко Live двічі продиктував можливий номер телефону президента ПФЛ Сергія Макарова.

Про це повідомляє Динамоманія.

Під час обговорення заборони на реєстрацію нових гравців Руху Козловський повідомив, що всі новачки внесені в заявку і можуть грати.

В якості підтвердження він запропонував зателефонувати президенту ПФЛ і назвав можливий номер телефону.

Повідомлялося, що Руху заборонили реєстрацію гравців через заборгованість по штрафах за відмову від використання ліцензійного м'яча Select.

Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.