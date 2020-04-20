 Керівник клубу Першої ліги у прямому ефірі назвав можливий номер телефону президента ПФЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ребров: Я рекомендував Шевченку Харатіна
Сьогодні 09:46 1651
На посаду президента УПЛ зареєструвався лише один кандидат
Сьогодні 21:40 720
Селюк: Якщо чемпіонат Білорусі є гівном, то тоді чемпіонат Росії - гівно в обгортці
Сьогодні 21:10 243
Селюк: Над російськими клубами сміються і спихають їм неліквід
Сьогодні 18:55 1152
Хачеріді знайшов винного у своєму безглуздому вилученні у чемпіонаті Білорусі
Сьогодні 18:25 810
У Динамо Брест спростували розірвання контракту з Хачеріді
Сьогодні 13:50 1187
Світоліна назвала дату відновлення тенісного сезону
Сьогодні 09:31 1596
Лопес відмовиться битися з Ломаченко при пустих трибунах
Сьогодні 08:57 1556
Усик: Коронавірусом залякують людей
Сьогодні 08:45 1564
Шахтар може зіграти матч-відповідь Ліги Європи з Вольфсбургом у серпні
Сьогодні 08:33 1382
Блоги
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:47 286
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:34 1309
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:31 3137
Він виховав олімпійських чемпіонів і тримав у страху пів Києва. Спорт і кримінал Бориса Савлохова
Він виховав олімпійських чемпіонів і тримав у страху пів Києва. Спорт і кримінал Бориса Савлохова Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:00 6821 2
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії Андрій Твердохліб
Вчора 19:30 5436 2
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 455 1
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського Valeriy Ruchka
Вчора 12:23 4049
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
Вчора 12:14 1271
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30! Valeriy Ruchka
Вчора 11:48 1207
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
Вчора 08:55 951 1
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:45 2928
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:32 4108 2
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон Андрій Твердохліб
18.04.2020 18:11 5757
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2020 16:16 1261
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів Андрій Твердохліб
18.04.2020 15:52 3017 1
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського Valeriy Ruchka
17.04.2020 16:32 26996
Російський хокеїст накинувся на мера міста через карантин
Російський хокеїст накинувся на мера міста через карантин Valeriy Ruchka
17.04.2020 14:37 786 1
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
17.04.2020 13:15 3528 2
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг Valeriy Ruchka
17.04.2020 12:43 826
Він помер від COVID-19. Фантастичні світлини зроблені одним з найкращий спортивних фотографів світу
Він помер від COVID-19. Фантастичні світлини зроблені одним з найкращий спортивних фотографів світу Valeriy Ruchka
17.04.2020 10:52 2941
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:13 Футбол Козловський: У нас бюджет на рівні деяких клубів Прем'єр-ліги, а умови кращі, ніж у багатьох 97
23:03 Футбол Луческу порадив Вілліану перейти до Ювентуса 229
22:52 Бокс Гассієв: Ми з Усиком не спілкуємось 423
22:41 Футбол Ахал здобув чергову перемогу. Результати 4 туру чемпіонату Туркменістану 294
22:25 Бокс Кроуфорд погрожує Спенсу: Обіцяю вз'е**ть тебе, і ніякого по пиву після бою 172
22:13 Футбол Пятов: Ніколи не отримував пропозицій від закордонних клубів 917
22:02 Футбол Фоньїні: Померли тисячі людей, а в Італії хочуть грати у футбол 443
21:50 ММА Фергюсон відповів на виклик Конора: Він напевно знову випив зайвого 483
21:40 Футбол На посаду президента УПЛ зареєструвався лише один кандидат 720
21:30 Футбол Шахтар міг підписати Буффона 705
21:20 Футбол Козловський у прямому ефірі назвав можливий номер телефону президента ПФЛ 756
21:10 Футбол Селюк: Якщо чемпіонат Білорусі є гівном, то тоді чемпіонат Росії - гівно в обгортці 243
20:55 Футбол Козловський: Бази Шахтаря і Динамо разом узяті і поряд не стоять з тієї, яку будуємо ми 1595
20:39 Футбол Кучук може очолити мінське Динамо 1161
20:24 Футбол Хачеріді - про погрози арбітру: Були слова, емоції, але ніяких погроз не було 796
20:10 Боротьба Беленюк хоче в ММА і розраховує на допомогу Ломаченка 1041 1
19:55 Футбол У Росії помер 22-річний футболіст 1747
19:40 Футбол Селюк порадив російським ЗМІ відчепитися від України і показати свою провінцію 1356
19:25 Футбол Білоруський тренер - Блохіну: Не подобається наш футбол - є у повторі лижі 2053
19:10 Бокс Гвоздик: Усик має спокійно розібратись з Чісорою 1294
18:55 Футбол Селюк: Над російськими клубами сміються і спихають їм неліквід 1152
18:47 Блог Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо 286
18:40 Футбол Динамо Мінськ відправило у відставку Гуренка 3060
18:34 Блог 31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією 1311
18:25 Футбол Хачеріді знайшов винного у своєму безглуздому вилученні у чемпіонаті Білорусі 810

Козловський у прямому ефірі назвав можливий номер телефону президента ПФЛ

Сьогодні 21:20 756 0
Триває протистояння Козловського і Макарова
Козловський у прямому ефірі назвав можливий номер телефону президента ПФЛ
#Козловський, #Рух

Джерело - dynamomania.com.

Президент Руху Григорій Козловський в прямому ефірі Вацко Live двічі продиктував можливий номер телефону президента ПФЛ Сергія Макарова.

Про це повідомляє Динамоманія.

Під час обговорення заборони на реєстрацію нових гравців Руху Козловський повідомив, що всі новачки внесені в заявку і можуть грати.

В якості підтвердження він запропонував зателефонувати президенту ПФЛ і назвав можливий номер телефону.

Повідомлялося, що Руху заборонили реєстрацію гравців через заборгованість по штрафах за відмову від використання ліцензійного м'яча Select.

Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.

Коментарі ()