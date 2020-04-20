Лєднєв назвав свої слабкі якості у футболі

Хавбек луганської Зорі Богдан Ледньов хоче бути більш різноманітним гравцем і краще грати в обороні.

Про це заявив сам футболіст.

"Найважливіше підтягти слабку ногу (праву - прим.), Щоб бути більш різноманітним гравцем. Це мета номер один. Ще, хоч і не так критично, краще грати в обороні. Хоча не думаю, що у мене прямо проблеми з цим.

Я зробив собі тренажерний зал у квартирі. Займаюся з м'ячем, роблю вправи, щоб підтримувати форму. Виходжу на пробіжку", - сказав Лєднєв.