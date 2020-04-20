 Мілевський має шанс поборотись за Золотий м’яч | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський має шанс поборотись за Золотий м’яч

Сьогодні 18:09 832 0
Нападник може порушити гегемонію Мессі та Роналду за умови, що карантин затягнеться
Мілевський має шанс поборотись за Золотий м’яч
#Мілевський

Джерело - Главком.

Оскільки світовий футбол нині на карантині й зараз у гру мільйонів в офіційних турнірах грають лише в Білорусі, Туркменістані та ще більш загадкових куточках, зростає ймовірність, що головну індивідуальну піар-нагороду отримає хтось з цих екзотичних першостей.

Про це повідомляє Главком.

Якщо карантин через пандемію SARS-CoV-2 затягнеться не до літа, як планують УЄФА та ФІФА, а на цілий рік, шанси футболістів, що грають нині, суттєво зростають.

Головною зіркою чемпіонату Білорусі є Артем Мілевський. Й на нього вже почали приймати ставки, як на можливого переможця. За оцінкою аналітиків, ймовірність такого розвитку подій, звичайно, мала. Проте, хто міг думати на початку року, що пандемія зупинить весь світовий спорт?

Зробити ставку на те, що Золотий м'яч поїде до Білорусі, можна з коефіцієнтом 50.00. Це приблизно 2% ймовірності. Окремо можна поставити на те, що престижну нагороду отримає нападник брестського Динамо Артем Мілевський.

Така ймовірність букмекери оцінили коефіцієнтом 101.00. Це приблизно 1% ймовірності. Але це піковий показник за всю кар’єру українця. Втім, він може покращити свої шанси, якщо карантин затягнеться, а сам він при цьому не захворіє й не піде на лікарняний. Нагадаємо, в Білорусі вирує SARS-CoV-2 так само, як і в решті світу, але тамтешня влада не дуже через це переймається. 

Раніше, у Динамо Брест спростували розірвання контракту з Хачеріді.

Нагадаємо, Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра.

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