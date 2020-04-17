Визначилась дата старту наступного розіграшу Ліги чемпіонів

Нові сезони у єврокубках розпочнуться у жовтні

УЄФА планує розпочати матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується розпочати 22 жовтня.

Про це повідомляє Diario Sport.

Кваліфікація почнеться набагато раніше: в кінці липня - початку серпня. Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи повинні відбутися 13 серпня.

У документі УЄФА, на який посилається видання, сказано, що національні турніри повинні бути завершені до 31 липня. Це означає, що закінчуються угоди гравців потрібно буде продовжити на місяць (найчастіше дата закінчення терміну контракту - 30 червня).

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів може відбутися у серпні.