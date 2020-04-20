Гравці ПСЖ відмовились від зменшення зарплати

Джерело - sportarena.com.
ПСЖ веде переговори з гравцями про скорочення зарплат.
Про це повідомляє L'Equipe.
Спортивний директор ПСЖ Леонардо продовжує переговори з Тіагу Сілвою і Маркіньйосом, що представляють інтереси гравців команди, про вимушене зниження зарплат на тлі пандемії коронавірусу, але сторони поки не знайшли компроміс.
У керівництві клубу сподіваються, що гравці погодяться піти на зниження зарплат на 20-30%, щоб допомогти ПСЖ впоратися з важкими фінансовими часом.
У попередньому розіграші чемпіонату Франції парижани витратили на зарплати гравцям 371 млн євро, що занадто багато для нинішньої ситуації.
Нагадаємо, ПСЖ хоче підписати найкращого гравця КАН.