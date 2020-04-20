 Сон Хин Мін розпочав службу в армії | Футбол | Champion.com.ua
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Сон Хин Мін розпочав службу в армії

Сьогодні 13:22 427 0
Сон Хин Мін проходитиме службу три тижні
Сон Хин Мін розпочав службу в армії
#Сон Хин Мін, #Тоттенгем

Джерело - tsn.ua.

Півзахисник Тоттенгема Сон Хин Мін приїхав відбувати службу в армії Південної Кореї.

Про це повідомляє Daily Mail.

Гравець був представлений у навчальному таборі морської піхоти на острові Чеджу і цього тижня розпочне навчання.

Його збираються піддати впливу сльозогінного газу і відправлять в марш на 30 кілометрів.

Відзначимо, що 27-річного футболіста звільнили від обов'язкової служби протягом двох років, яку мають пройти усі чоловіки Південної Кореї, після того, як в складі збірної виграв Азіатські ігри в 2018 році. Замість цього він проведе скорочений тритижневий курс.

Нагадаємо, Тоттенгем відмовився підписувати Дзюбу.

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