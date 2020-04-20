Джерело - tsn.ua.
Півзахисник Тоттенгема Сон Хин Мін приїхав відбувати службу в армії Південної Кореї.
Про це повідомляє Daily Mail.
Гравець був представлений у навчальному таборі морської піхоти на острові Чеджу і цього тижня розпочне навчання.
Його збираються піддати впливу сльозогінного газу і відправлять в марш на 30 кілометрів.
Відзначимо, що 27-річного футболіста звільнили від обов'язкової служби протягом двох років, яку мають пройти усі чоловіки Південної Кореї, після того, як в складі збірної виграв Азіатські ігри в 2018 році. Замість цього він проведе скорочений тритижневий курс.
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Публикация от 민희 (@_mini03)
Нагадаємо, Тоттенгем відмовився підписувати Дзюбу.