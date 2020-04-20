Нападник Зеніта та збірної Росії Артем Дзюба не перейде у Тоттенгем.

Про це розповів директор з розвитку лондонського клубу Роман Дубов.

"Поки що Гаррі Кейн не пішов від нас, питання з його майбутнім не визначено, конкретної пропозиції на цей час немає, говорити про потенційну заміну йому не можна.

Якщо чесно, Дзюба у багатьох скаутів на олівці, але думаю, що Артема в Тоттенгемі ми не побачимо. Але час після кризи дасть можливість нам побачити більше гравців зі Східної Європи в ТОП-клубах", – розповів Дубов.