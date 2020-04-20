Джерело - football24.ua.
Нападник Зеніта та збірної Росії Артем Дзюба не перейде у Тоттенгем.
Про це розповів директор з розвитку лондонського клубу Роман Дубов.
"Поки що Гаррі Кейн не пішов від нас, питання з його майбутнім не визначено, конкретної пропозиції на цей час немає, говорити про потенційну заміну йому не можна.
Якщо чесно, Дзюба у багатьох скаутів на олівці, але думаю, що Артема в Тоттенгемі ми не побачимо. Але час після кризи дасть можливість нам побачити більше гравців зі Східної Європи в ТОП-клубах", – розповів Дубов.
Нагадаємо, Боруссія і Тоттенгем спробують підписати Меньє.
Також, Лаціо цікавиться нападником Зеніта.