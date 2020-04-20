Голкіпер Барселони може перейти у Валенсію

Нето влітку може змінити клуб

Бразильський воротар Барселони Нето незабаром може покинути клуб.

Про це повідомляє Superdeporte

Керівництво каталонців має намір розлучитися з гравцем в найближче трансферне вікно.

Нето не влаштовує роль дублера Марка-Андре тер Штегена, через що 30-річний кіпер хоче повернутися до Валенсії, де грав раніше протягом двох років.

У нинішньому сезоні бразилець взяв участь лише в чотирьох матчах Барселони у всіх турнірах (1 - в Ла-Лізі), пропустивши 7 голів.

Нагадаємо, Мессі може завершити кар'єру у Барселоні.