Аргентинський нападник Ліонель Мессі завершить кар'єру у Барселоні.

Про це розповів півзахисник Монако Сеск Фабрегас.

"Я говорю з Мессі досить часто, і його ідея завжди полягала в тому, щоб завершити його кар'єру в Барселоні. В клубі може статися багато, але я повністю впевнений, що його кар'єра закінчиться там.

Майбутнє футболу? Кріштіану 35 років, а Лео ось-ось виповниться 33, вони старіють. Я б підписав Мбаппе за його молодість, талант, відданість і менталітет", - відзначив Фабрегас.