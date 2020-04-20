Ла-Ліга може відновитися у червні

Капітани команд Ла-Ліги в загальному чаті отримали повідомлення від Асоціації іспанських футболістів про те, що сезон в Іспанії планують відновити 6 червня.

Про це повідомляє Marca.

Чемпіонат планують завершити до 30 липня.

Також повідомляється, що тренування планують відновити 4 або 11 травня. Всі терміни узгоджені з іспанським Департаментом охорони здоров'я.

На протязі декількох наступних днів Вищий спортивний рада Іспанії повинен розглянути остаточний варіант рестарту сезону.

Нагадаємо, Шахтар може зіграти матч-відповідь Ліги Європи з Вольфсбургом у серпні.