Капітан Барселони Ліонель Мессі не покине клуб у найближче трансферне вікно.

Про це розповів колишній нападник Барселони Рівалдо.

"Колишній президент Інтера Массімо Моратті сказав, що може запросити Ліонеля Мессі в клуб, щоб відновити суперництво з Кріштіану Роналду в Італії. Але я завжди говорив, що аргентинець навряд покине Барселону заради іншого європейського клубу. Я не думаю, що у Мессі є які-небудь причини покинути Іспанію, але якщо він колись і прощатиметься з Барсою, то може перейти в китайський клуб або MLS.

Це станеться тільки тоді, коли він перестане бути ключовим гравцем в Каталонії. Навіть якби перехід в Інтер був фінансово вигідний, я думаю, що цього буде недостатньо, щоб переконати його. Гадаю, здебільшого це пропаганда, а не реальна можливість такого трансферу наступного вікна", – розповів Рівалдо.