Каменюка назвав найбільш неадекватного гравця Зорі - він давно покинув клуб

Джерело - iSport.ua.
У луганській Зорі найдивнішим футболістом команди був Франк Мадоу.
Про це заявив захисник команди Микита Каменюка.
"Вернидуб казав, що Бонавентуре був дивним хлопцем. Так, він був на своїй хвилі, також як і Болі. Але для мене найдивнішим був Франк Мадоу.
Людина прийшла в клуб і поводилась так, ніби вона зірка світового масштабу. Можливо, він чекав, що вийде на презентацію на стадіон, а там буде 70-тисячна армія вболівальників. Він вважав, що головний у команді і кожен повинен під нього підлаштовуватися. Це було дико. Але всі ми з дивацтвами", - сказав Каменюка.
Нагадаємо, Мадоу перейшов у Зорю з чемпіонату Кіпру у 2011 році. У луганському клубі він провів один сезон - встиг зіграти в УПЛ 20 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.
Раніше, Русин запропонував Динамо та Зорі зіграти срібний матч.