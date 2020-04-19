Каменюка назвав найбільш неадекватного гравця Зорі - він давно покинув клуб

У луганській Зорі найдивнішим футболістом команди був Франк Мадоу.

Про це заявив захисник команди Микита Каменюка.

"Вернидуб казав, що Бонавентуре був дивним хлопцем. Так, він був на своїй хвилі, також як і Болі. Але для мене найдивнішим був Франк Мадоу.

Людина прийшла в клуб і поводилась так, ніби вона зірка світового масштабу. Можливо, він чекав, що вийде на презентацію на стадіон, а там буде 70-тисячна армія вболівальників. Він вважав, що головний у команді і кожен повинен під нього підлаштовуватися. Це було дико. Але всі ми з дивацтвами", - сказав Каменюка.