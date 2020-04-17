Русин запропонував Динамо та Зорі зіграти срібний матч

Динамо та Зоря мають визначити долю путівки у Лігу чемпіонів на футбольному полі.

Про це розповів нападник киян Назарій Русин.

"Чесно, я не знаю, як це зробити. Є люди, які цим займаються, – хай вони думають, як правильно зробити. Що робити, якщо чемпіонат завершать достроково? Наприклад, я б зробив "срібний матч" між Динамо та Зорею. Це був би найкращий варіант, щоб потім не було ніяких питань ні до кого.

Що стосується гри Динамо, то я не буду цього робити – хай її оцінюють експерти та уболівальники", – розповів Русин.