Джерело - sport.ua.
Ньюкасл через пандемію коронавірусу змушений піти на серйозне скорочення витрат.
Про це повідомляє The Guardian.
Англійська Прем'єр-ліга припинена, через що клуб не може проводити домашні матчі і тому не може заробляти. Тому було прийнято рішення про звільнення багатьох співробітників, які не входять до персоналу першої команди.
Таким чином, в клубі скоротили скаутів, тренерів академій, працівників благодійного фонду та інших співробітників.
Нагадаємо, клуби АПЛ ризикують отримати серйозні проблеми зі спонсорами.