Клуби АПЛ втрачають гроші через карантин

Ньюкасл через пандемію коронавірусу змушений піти на серйозне скорочення витрат.

Про це повідомляє The Guardian.

Англійська Прем'єр-ліга припинена, через що клуб не може проводити домашні матчі і тому не може заробляти. Тому було прийнято рішення про звільнення багатьох співробітників, які не входять до персоналу першої команди.

Таким чином, в клубі скоротили скаутів, тренерів академій, працівників благодійного фонду та інших співробітників.

Нагадаємо, клуби АПЛ ризикують отримати серйозні проблеми зі спонсорами.