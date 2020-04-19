Шахтар цікавився двома болгарськими гравцями з однаковим прізвищем

Агент згадав зацікавленість гірників Петровими

Джерело - Topsport.

Донецький Шахтар у свій час цікавився болгарськими футболістами Мартіном і Стіліяном Петровими.

Про це заявив відомий болгарський агент Мірчо Димитров.

"Шахтар почав своє сходження в кінці 90-х років і на початку нинішнього століття і мав дуже серйозні амбіції. Вони цікавилися Мартіном і Стіліяном Петровими. Донеччани дуже хотіли бачити їх у своєму складі, але потім обидва футболісти пішли іншим шляхом", - зазначив Димитров.

Мартін і Стіліян Петрові не є братами і обоє народилися у 1979 році.

Раніше, Кайоде не хоче повертатися в Шахтар.