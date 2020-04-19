Бербатов міг перейти до київського Динамо

Агент згадав трансферні цілі команди Лобановського

Джерело - Topsport.

Легендарний нападник збірної Болгарії Дімітар Бербатов свого часу міг опинитися у київському Динамо.

Про це заявив відомий болгарський агент Мірчо Димитров.

"Київське Динамо хотіло Бербатова ще до того, як ЦСКА продав його Баєру з Леверкузена. Кияни тоді були тОП-клубом, як і зараз. Вони щорічно брали участь в Лізі чемпіонів і були в когорті кращих команд континенту. Ще їх цікавив півзахисник Еміль Гаргоров", - зазначив Димитров.

Нагадаємо, Бербатов розпочав професіональну кар'єру футболіста у клубі Пірін у 1998 році, звідки за рік перейшов у софійський ЦСКА. З 2001 по 2006 рр. нападник захищав кольори німецького Байєра, звідки перебрався на Туманний Альбіон, де встиг пограти за Тоттенхем, Манчестер Юнайтед і Фулхем. Також Дімітар бігав у футболках Монако і ПАОКа, а повісив бутси на цвях у 2018 році в індійському Керала Бластерс.

Еміль Гаргоров розпочинав у болгарському Локомотиві. Згодом були місцеві ЦСКА, Лудогорець, Бероє та Вітоша. За кордоном встиг пограти за французький Страсбур, румунську Універсітатю та китайський Шицзячжуан Евер Брайт.

Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.