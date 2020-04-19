Бакалов спрогнозував перспективи Руха у чемпіонаті Білорусі

У контрольному матчі на фоні багаторазового чемпіона Білорусі БАТЕ львівський Рух виглядав дуже і дуже пристойно.

Про це заявив наставник першолігового Руху Юрій Бакалов.

"Щоб порівнювати чемпіонати, потрібно зіграти не один матч, аби можна було сказати, хто сильніший. Ми грали з БАТЕ. Думаю, на фоні багаторазового чемпіона Білорусі виглядали дуже і дуже пристойно. Хоча ми граємо в Першій лізі, а вони в Лізі чемпіонів і Лізі Європи виступали.

Рух міг би конкурувати у чемпіонаті Білорусі, а ось за призові місця чи ні – важко сказати. Ми пройшли чотири збори, не форсували підготовку під перші матчі чемпіонату, а підводили гравців до піку форми. Ця велика перерва нівелювала всю підготовку. Щоб повернутися на той рівень - треба хоча б знати дату відновлення чемпіонату. Щоб більш-менш підготуватися і нівелювати травматичність футболістів, потрібно як мінімум три тижні", - сказав Бакалов.