Динамо Брест розірве контракт із Хачеріді

Джерело - betnews365.
Динамо Брест припинить співпрацю з українським захисником Євгеном Хачеріді.
Про це повідомляє Betnews365.
Актуально: Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра
Причина - неналежна поведінка 32-річного футболіста в матчі з Вітебськом (0:1).
На 85-й хвилині Хачеріді ударив суперника п'ятою, коли атака Вітебська вже була завершена. За цей фол був призначений пенальті, а захисник отримав прямую червону картку.
Після матчу Хачеріді намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова.
Також Динамо збирається оштрафувати футболіста.