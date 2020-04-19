Динамо Брест розірве контракт із Хачеріді

Джерело - betnews365.

Динамо Брест припинить співпрацю з українським захисником Євгеном Хачеріді.

Про це повідомляє Betnews365.

Актуально: Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра

Причина - неналежна поведінка 32-річного футболіста в матчі з Вітебськом (0:1).

На 85-й хвилині Хачеріді ударив суперника п'ятою, коли атака Вітебська вже була завершена. За цей фол був призначений пенальті, а захисник отримав прямую червону картку.

Після матчу Хачеріді намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова.

Також Динамо збирається оштрафувати футболіста.