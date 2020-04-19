Касорла може продовжити кар'єру в MLS

Півзахисник Вільярреала Санті Касорла може перебратися до Північної Америки.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

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35-річному хавбеку надійшли пропозиції відразу від декількох клубів MLS, проте він ще не прийняв остаточного рішення, оскільки у нього є опція продовження контракту з Вільярреалом на один сезон.

Касорла повернувся в Вільярреал з Арсенала у 2018 році. У нинішньому сезоні він в 29 матчах забив 12 м'ячів і зробив 7 гольових передач.