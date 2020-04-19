Динамо виставило ціну на Родрігеса

Люксембурзький нападник турецького Анкарагюджю Жерсон Родрігес, який належить Динамо, значно зріс у ціні.

Про це повідомляє портал Fotomac.com.tr.

24-річний футболіст 31 січня 2020 року перейшов до турецької Суперліги і добре зарекомендував себе у новій команді. Три голи та дві результативні передачі у семи поєдинках привернули до форварда увагу турецьких грандів. Керівництво Динамо поспішило виставити цінник за свого норовливого гравця – Родрігеса не відпустять менше ніж за 5 млн євро.

Цікаво, що свого часу "біло-сині" придбали Жерсона в японського Джубіло Івата за 2 млн євро, а авторитетний портал Transfermarkt взагалі править за гравця 1,4 млн євро.