 Вітебськ вирвав перемогу у Динамо Брест в 5 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Витівка Хачеріді принесла Вітебську перемогу у 5 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 19:53 1608 0
Перемога дозволила Вітебську набрати 10 очок у 5 турах чемпіонату Білорусі
Витівка Хачеріді принесла Вітебську перемогу у 5 турі чемпіонату Білорусі
#Динамо, #Хачеріді

Джерело - Чемпіон.

У  5 турі чемпіонату Білорусі Вітебськ приймав Динамо Брест.

Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Відзначимо, що Динамо догравало матч у меншості, спочатку другу жовту картку отримав півзахисник Кікі Габі, а наприкінці матчу Євген Хачеріді вдарив суперника у штрафній. В результаті арбітр показав українцю пряму червону картку та призначив пенальті у ворота Динамо.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

5 тур, 18 квітня

Вітебськ – Динамо Брест 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 86 Ніколаєску

Раніше, Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Динамо Мінськ обіграло Німан.

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