Джерело - Чемпіон.
У 5 турі чемпіонату Білорусі Вітебськ приймав Динамо Брест.
Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 1:0.
Відзначимо, що Динамо догравало матч у меншості, спочатку другу жовту картку отримав півзахисник Кікі Габі, а наприкінці матчу Євген Хачеріді вдарив суперника у штрафній. В результаті арбітр показав українцю пряму червону картку та призначив пенальті у ворота Динамо.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
5 тур, 18 квітня
Вітебськ – Динамо Брест 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 86 Ніколаєску
Раніше, Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, Динамо Мінськ обіграло Німан.