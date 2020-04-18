Перемога дозволила Вітебську набрати 10 очок у 5 турах чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі чемпіонату Білорусі Вітебськ приймав Динамо Брест.

Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Відзначимо, що Динамо догравало матч у меншості, спочатку другу жовту картку отримав півзахисник Кікі Габі, а наприкінці матчу Євген Хачеріді вдарив суперника у штрафній. В результаті арбітр показав українцю пряму червону картку та призначив пенальті у ворота Динамо.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

5 тур, 18 квітня

Вітебськ – Динамо Брест 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 86 Ніколаєску

Раніше, Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Динамо Мінськ обіграло Німан.